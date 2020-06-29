كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 09:26 صباحاً - انت الان تقراء خبر نائب الرئيس الأمريكي يشجع المواطنين على ارتداء الكمامات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شجع نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس الأمريكيين الشباب على إجراء اختبار فيروسات التاجية إذا كانت لديهم مخاوف.

خلال إيجازه مع حاكم ولاية تكساس جريج أبوت يوم الأحد، ناقش بنس كيف يمكنهم "تسريع نتائج الاختبار"، موضحا إنه سينقل التعليقات إلى فرقة عمل البيت الأبيض لفيروس كورونا والشركاء الخاصين للإدارة.

وقد قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل متكرر من الحاجة إلى زيادة الاختبارات. في تجمعه في تولسا، أوكلاهوما، اقترح ترامب الأسبوع الماضي أنه طلب إبطاء الاختبار.

وقالت الدكتورة ديبورا بيركس، منسقة قوة مكافحة الفيروسات التاجية بالبيت الأبيض، للصحفيين إن مسؤولي الصحة في تكساس يشهدون زيادة في معدلات دخول المستشفيات بين الاعمار من 20 إلى 40 عامًا، والتي قالت إنها تشير إلى وجود نسبة اصابة كبيرة في هذه الفئة العمرية ولكنها كانت بدون أعراض.

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كما شجع بنس الأمريكيين على ارتداء الكممات، ولكن تم تأجيلها مرة أخرى إلى القوانين المحلية لمتطلبات القناع.

قال بنس في مؤتمر صحفي في المركز الطبي بجامعة تكساس ساوث وسترن في دالاس يوم الأحد "إذا كان المسؤولون المحليون، بالتشاور مع الدولة، يوجهونك إلى ارتداء قناع، فإننا نشجع الجميع على ارتداء قناع في المناطق المتضررة وحيث لا يمكنك الحفاظ على البعد الاجتماعي، فإن ارتداء قناع هو مجرد فكرة جيدة، نعرف من التجربة أنه سيبطئ انتشار الفيروس التاجي".

في وقت لاحق من الإحاطة، قالت بيركس، "أنا بالفعل أناشد كل تكساس أن ترتدي اقنعة". وقد شدد كل من بينس وبيركس على أن الشباب الأمريكيين بحاجة إلى اتخاذ خطوات لحماية كبار السن الأمريكيين.