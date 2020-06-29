كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 09:26 صباحاً - انت الان تقراء خبر المكسيك تسجل 4000 إصابة جديدة بكورونا مع استعداد العاصمة لإعادة الفتح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وزارة الصحة في المكسيك بإصابة 4050 حالة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد. ويبلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في البلاد الآن 216،852.

كما ابلغت الوزارة عن 267 حالة وفاة جديدة، وبذلك يرتفع عدد القتلى إلى 26648.

تأتي الأرقام الجديدة في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أن عاصمة البلاد، مكسيكو سيتي، من المقرر أن تبدأ عملية إعادة فتح تدريجية يوم الاثنين. وقد سجلت المكسيك سابع أكبر عدد من وفيات Covid-19 حول العالم.

وعلي صعيد اخر، أعلن وزير الصحة الفيكتوري جيني ميكاكوس، اليوم الإثنين، أن اليوم الرابع من اختبار الفيروسات التاجية في ولاية فيكتوريا الأسترالية اظهر 75 نتيجة إيجابية يوم الأحد.

كان عدد يوم الأحد هو اليوم الرابع عشر على التوالي من الزيادات المكونة من رقمين في حالات الإصابة بالفيروس التاجي الجديدة في فيكتوريا - وأكبر زيادة يومية واحدة أبلغت عنها الولاية منذ 30 مارس.

من أصل 75 حالة، تم اعتبار 74 حالة محلية، وفقًا لإدارة الصحة الفيكتورية.

Advertisements

وقال رئيس الصحة الفيكتوري بريت سوتون "أعتقد أن هذا رقم مثير للقلق"، مضيفًا: "أعتقد أنه سيزداد سوءًا قبل أن يتحسن".

وقد اعلنت السلطات الفيكتورية أنه تم اختبار 15000 شخص يوم الأحد و53000 شخص منذ بدء "الاختبارات" في 25 يونيو، مع تقديم الاختبارات لجميع الأشخاص الذين يعيشون في 10 نقاط ساخنة مستهدفة في الولاية. وطلبت حكومة ولاية فيكتوريا من قوة الدفاع الأسترالية إجراء اختبارات إضافية.

هناك حاليًا 288 حالة نشطة في فيكتوريا، مع تسعة أشخاص في المستشفى في العناية المركزة، وفقًا لإدارة الصحة الفيكتورية. تعد فيكتوريا موطنًا لإحدى أكبر مدن أستراليا، ملبورن.

في مكان آخر في أستراليا، سجلت نيو ساوث ويلز - موطن سيدني، وأسوأ ولاية في أستراليا منذ بداية الوباء - سبع حالات يومية جديدة حتى الساعة 8 مساءً، بالتوقيت المحلي ليوم الأحد، وفقًا لقسم الصحة.

وقد أبلغت أستراليا عن إجمالي 7676 حالة إصابة بفيروس كورونا، بما في ذلك 104 حالة وفاة، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز.

