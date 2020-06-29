كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 09:26 صباحاً - انت الان تقراء خبر اليابان تسجل أكبر زيادة في الإصابات بكورونا منذ رفع حالة الطوارئ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت اليابان 112 حالة اصابة جديدة بالفيروس التاجى الجديد يوم الاحد – وهي اعلى قفزة فى يوم واحد منذ 25 مايو عندما رفعت الدولة حالة الطوارئ، حسبما اعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين.

وقالت الوزارة إنها سجلت أيضا وفاة إضافية مرتبطة بالفيروس.

شهدت حالات الإصابة بالفيروس التاجي الجديدة ارتفاعًا مستمرًا في اليابان في الأيام الأخيرة، حيث تم تسجيل أكثر من 100 حالة يومية جديدة للمرة الثانية في الأيام الثلاثة الماضية.

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وقال كبير أمناء مجلس الوزراء بالبلاد يوشيهيد سوجا، اليوم الاثنين، إن الحكومة لا تعتقد أنه من الضروري إعادة فرض حالة الطوارئ، موضحا ان الطفرة الأخيرة هي نتيجة زيادة الاختبار الاستباقي لأولئك الذين هم على اتصال وثيق مع المرضى الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس.

وقد سجلت العاصمة اليابانية طوكيو أعلى زيادة يومية في الحالات الجديدة في حوالي شهرين، حيث سجلت 60 حالة جديدة يوم الأحد، ليصل العدد 6114 حالة.

كما أبلغت اليابان عن وجود 18،366 حالة اصابة بالفيروس التاجي، بما في ذلك 972 حالة وفاة، وفقًا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز.

