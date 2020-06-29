كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 09:26 صباحاً - انت الان تقراء خبر الهند تسجل أعلى زيادة يومية في الإصابات بكورونا لليوم الثامن على التوالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت الهند أكبر قفزة لها في يوم واحد في حالات الإصابة بالفيروس التاجي الجديدة لليوم الثامن على التوالي، بعد أن تم الإبلاغ عن 19459 حالة جديدة، اليوم الاثنين، وفقًا لوزارة الصحة في البلاد.

شهدت الهند الآن أكثر من 100000 إصابة جديدة بـ Covid-19 في الأيام الستة الماضية وحدها.

وقالت الوزارة إن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي المسجلة في الهند يبلغ الآن 548318، مع 16475 حالة وفاة.

وفقا للمجلس الهندي للبحوث الطبية، تم إجراء أكثر من 8 ملايين اختبار في الهند، مع أكثر من 170،000 اختبار تم إجراؤها يوم الأحد. وقد تعافى أكثر من 320 ألفا من المصابين من الفيروس.