كفر مندا: اعتقال مشتبهين بحيازة سلاح وإطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة شخصا وابنه (47 و27 عاما) من سكان قرية كفر مندا، بشبهة ضلوعهما بإطلاق نار على سيارة، بالإضافة إلى ضبط بندقية من نوع (كارلو) في محل تجاري.

ووفقا لادعاء الشرطة فإنها تلقت بلاغا، يوم السبت الماضي، خلال ساعات الليل، حول إطلاق عيارات نارية على سيارة في كفر مندا، فتوجهت إلى المكان، وقامت بجمع الأدلة والحيثيات وفتح تحقيق في ملابسات الجريمة. وخلال التحقيقات تم التعرف على هوية المشتبهين بضلوعهما في إطلاق النار. وداهمت الشرطة محلا تجاريا بملكية المشتبهين، في كفر مندا، وتم اعتقال الأب (47 عاما) وابنه (27 عاما)، وادعت الشرطة كذلك أنه خلال التفتيشات التي قامت بها في المحل التجاري، عثر على بندقية من نوع (كارلو).

هذا، ومن المزمع أن تنظر المحكمة في عكا، اليوم الاثنين، بطلب تمديد اعتقالهما على ذمة التحقيقات الجارية.