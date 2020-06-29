الجاليات الفلسطينية: 160 حالة وفاة و2509 إصابة بكورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية، تسجيل 91 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في صفوف الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأميركية، ما يرفع عدد الإصابات بين الجاليات حول العالم إلى 2509 إصابة.

وأكدت الوزارة في بيان لها، مساء الأحد، أنه لم تسجل حالات وفاة جديدة في صفوف الجاليات ليستقر العدد على 160 وفاة، فيما سجلت 1354 حالة تعاف.

في أميركا، تم تسجيل 91 إصابة جديدة في صفوف الجالية، منها 80 إصابة في شيكاغو نتيجة الاختلاط في أحد الأعراس، و11 إصابة أخرى في دالاس، واشنطن العاصمة، وميتشتيغن، ليرتفع عدد الإصابات إلى 1121 إصابة. ولم تسجل أية حالة وفاة جديدة بين صفوف أبناء الجالية ليبقى العدد 63 حالة وفاة.

وأكدت سفارة دولة فلسطين لدى تشيلي عدم تسجيل أية إصابة جديدة في صفوف الجالية ليبقى عدد الإصابات 30، فيما سجلت 12 حالات تعافي سابقة، وحالة وفاة واحدة سابقة. وتتواصل السفارة مع الحالات المصابة وتطمئن على صحتها وتتابع أوضاعها المعيشية.

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وتتابع سفارة دولة فلسطين لدى المكسيك أوضاع الجالية وتطمئن على أوضاعها، وتؤكد عدم تسجيل أية إصابة في صفوف أبناء الجالية وطاقم السفارة.

ووصل مساء الأحد إلى مقر قوات الأمن الوطني في النويعمة، الدفعة الثالثة من العائدين من مصر، وكذلك العائدين من روسيا الاتحادية، حيث تواصل طواقم وزارة الصحة وبدعم وإسناد قوات الأمن الوطني والشرطة والأجهزة المختلفة إجراء الفحوصات اللازمة لهم للاطمئنان على صحتهم وخلوهم من الفايروس.

وتقوم الإدارة العامة للمعابر والحدود في دولة فلسطين ببذل جهود مضنية ومخلصة لتأمين أفضل أشكال الاستقبال على المعابر للرعايا العالقين، وبطريقة تحافظ على سلامتهم وتوفر لهم البيئة المريحة، إثناء مكوثهم في معسكر النويعمة، في انتظار نتائج فحوصاتهم الطبية.