هواتف "آيفون 12" قد لا تتضمن شاحنا وسماعات أذن في العلبة هذا العام

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ستبيع شركة "آبل" هواتف "آيفون 12"، هذا العام، ولن ترفق شاحنًا مع الأجهزة الجديدة، وبدلاً من ذلك ستبيعه بشكل منفصل وفقا لمحللين تقنيين.

وأفاد المحلل التقني "مينغ تشي كو" (Ming-Chi Kuo)، بقوله إن "‘آبل‘ ستطلق شاحنًا جديدًا بقدرة 20 واط كملحق اختياري وتنتهي من إنتاج الشواحن الحالية بقدرة 5 واط و 18 واط في وقت لاحق من هذا العام.

وبالإضافة إلى سحب الشاحن من علبة هواتف ‘آيفون 12‘، فإن التقارير تفيد بأن ‘آبل‘ قد لا ترفق سماعات الأذن اللاسلكية أيضًا، المعروفة باسم "EarPods"، ضمن علبة أحدث هواتفها.

ويبين المحلل كو أن أحد أسباب عدم أرفاق "آبل" هذه الملاحق (السماعات والشاحن)، هي زيادة تكاليف الإنتاج بسبب دعم شبكات الجيل الخامس (5G).

Advertisements

ويوضح المحلل أن الشركة ستبيع تشكيلة "آيفون 12" بسعر مماثل لتشكيلة "آيفون 11" بعد إزالة سماعات الأذن والشاحن كطريقة لخفض التكاليف.

ومع ذلك، فإن خفض الأسعار سيكون على الهاتف فقط، إذ سيتعين على مستخدمي هواتف "آبل" شراء الملاحق من "آبل" أو بائع تجزئة آخر، حيث تبيع "آبل" الشاحن السريع بقدرة 18 واط وسماعات الأذن مقابل 29 دولارًا لكل منهما.

ويعتقد المحللون في "Barclays" أيضًا أن "آبل" أن الشيء الوحيد الذي سترفقه "آبل" هو كابل "USB-C" إلى "Lightning".

ويتوقع محللو باركليز أن إنتاج "iPhone 12" متأخر تقريبًا مقارنةً بالجدول الزمني المعتاد، وبالرغم من ذلك، فإنهم يتوقعون أن تعلن "آبل" عن تشكيلة هواتف "آيفون" الجديدة في شهر أيلول/ سبتمبر، مع إطلاقها وفقًا لجدول زمني.