زيدان: لا ألاحظ أننا توّجنا بالليغا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أبدى مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، سعادته بفوز فريقه على إسبانيول بهدف يتيم، ضمن أحداث الجولة 32 من الليغا.

وذكر زيدان، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "إسبانيول هو الأخير في جدول الترتيب، لكن كان علينا أن نقاتل".

وتابع "لعبوا مباراة رائعة، لكننا انتصرنا، وهو الشيء المهم.. إسبانيول دافع بشكل جيد للغاية في الشوط الأول، ونحن كنا أفضل بدنيًا في الثاني".

وأضاف "بنزيمة؟ لست متفاجئًا بأي شيء يفعله، إنه لاعب يخترع أشياء على أرض الملعب، والتمريرة بالكعب رائعة، يمكن أن تكون أحد أفضل اللمسات في البطولة.. كريم يتحسن كل عام لأنه يعتني بنفسه".

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وأردف "لا ألاحظ أننا توجنا بالليغا، هذا سيتقرر في الجولة الأخيرة.. انظروا كم هو صعب مواجهة متذيل الترتيب، في هذا الدوري لا تعرف أي شيء أبدًا.. أتذكر لقب الليغا الذي حصدناه، كان في آخر جولة".

وحول السلسلة الإيجابية للميرينغي، قال "من الصعب جدًا الفوز بخمس مباريات متتالية، ليس فقط بسبب المشاكل البدنية، الأمر يعتمد أيضا على القوة العقلية، وأنا سعيد جدًا باللاعبين".

وبخصوص نجمه إيدين هازارد، أجاب زيدان "نعلم جميعًا مركزه، وأين يشعر بارتياح كبير.. لقد تعرض لضربة، ولا أعتقد أنه يعاني من أي شيء آخر.. لسنا قلقين من عدم تسجيله، فنحن سعداء بما يقدمه للفريق".

واختتم "تغييران فقط؟ لم أر حاجة للقيام بالمزيد، كنت أرغب في توسيع المساحات بإشراك فينيسيوس ورودريغو.. أحيانًا أقوم بتغيير واحد، وفي مباراة أخرى أجري خمسة تغييرات".