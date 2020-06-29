"كابينيت كورونا" يجتمع لبحث تقييدات إضافية: الأعراس والامتحانات أولا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يجتمع المجلس الوزاري المصغّر لمتابعة شؤون كورونا ("كابينيت كورونا")، عند الواحدة من ظهر اليوم، الإثنين، بعد انفضاض اجتماع الأمس دون قرارات بسبب خلافات بين الوزراء حول حجم التقييدات الجديدة المحتملة وتأثيرها على الاقتصاد.

والمواضيع التي من المفترض أن يناقشها "كابينيت كورونا"، وفق ما أعلن وزير الصحّة الإسرائيليّ، يولي إدلشتاين، أمس، الأحد:

فرض قيود على عدد المشاركين في المناسبات الدينية

فرض قيود على عدد المتواجدين في دور العبادة

تشديد القيود على تجمهر المواطنين (تقليص العدد)

قرار يتيح إجراء الامتحانات عن بعد في المؤسسات الأكاديمية

زيادة عدد العاملين عن بعد في مؤسسات القطاع العام

توصية القطاع الخاص بالسماح لأكبر عدد من الموظفين بالعمل عن بعد

ومن بين التقييدات التي تطالب بها وزارة الصحّة: إعادة العمل بتقسيم الطلاب إلى مجموعات من 15 طالبًا، بالإضافة إلى إجراء كافة امتحانات الجامعات عن بعد، وألا يزيد عدد المشاركين في الفعاليات الثقافية عن 19 شخصًا وفي الأعراس عن 50 شخصًا.

وعارضت وزراء التعليم والداخلية والسياحة هذه المطالب.

في السّياق، بيّنت المعطيات الأخيرة ارتفاع عدد أفراد الطواقم الطبيّة المصابين بالفيروس مقارنةً بـ"الموجة الأولى"، ففي منتصف حزيران/يونيو كان عدد أفراد الطاقم الطبي المصابين هو 75 شخصًا، بينما وصل يوم السبت إلى 151، كما أدخِل 1213 عضوًا في الطاقم الطبي للعزل، بعدما كان عدد الخاضعين للعزل أقلّ من 400 شخص بداية حزيران/يونيو.

وحذر رؤساء الجامعات الإسرائيلية، أمس، الأحد، من قرار حكومي يلزم المؤسسات الأكاديمية بإجراء الامتحانات عن بُعد، مشددين على أن ذلك قد يدفع الجامعات إلى إلغاء الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2019-2020.

Advertisements

وكان وزير إدلشتاين أعلن أنه اتفق مع وزير التعليم العالي على طرح قرار يتيح إجراء الامتحانات الجامعية عن بعد، لمصادقة "كابينيت كورونا"، غير أن انفضاض الاجتماع دون قرارات أدّى إلى استياء رؤساء الجامعات، بالتزامن مع اقتراب موعد الامتحانات.

وقال إدلشتاين في مؤتمر صحافي مساء أمس، الأحد، إن الحكومة ستتوصل إلى قرارات نهائية، الإثنين، في حين أكد أنه صادق على قرار يتيح إجراء الامتحانات عن بعد، وذلك في أعقاب التوصيات التي قدمها المختصون والطلبات التي قدمتها الجامعات.

وفي هذه الأثناء، انتقدت لجنة رؤساء الجامعات "تلكؤ الحكومة في اتخاذ القرارات"، وأوضحت في بيان صدر عنها أن "المباحثات في ’كابينيت كورونا’ أجريت دون التنسيق ولا تشاور مع الجامعات"، وحذرت اللجنة من أن اتخاذ قرار يلزم الجامعات بإجراء الامتحانات عن بُعد، يشكل تهديدا بإلغاء الفصل الدراسي.

وأوضحت اللجنة في بيانها أن "القرار الوشيك بإلغاء امتحانات الحرم الجامعي سيضر بعشرات الآلاف من الطلاب الذين لن يتمكنوا من إجراء الامتحانات خارج الحرم الجامعي"، وأضاف البيان أن "الجامعات تضع صحة الطلاب فوق كل اعتبار، وتعمل بموجب الإجراءات الصارمة التي حددتها وزارة الصحة".

وأضاف أن الجامعات "تعمل على توفير حلول مبتكرة للطلاب الذين ينتمون إلى مجموعات الخطر (خطر الإصابة بفيروس كورونا)"، ولفت إلى أنه "في الجامعات التي تُجرى فيها الامتحانات، يتم استقرار الطلاب ويتم الاستماع إلى تقييماتهم لمعرفة قدرتهم على العناية بصحتهم".