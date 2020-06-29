برشلونة ينوي الإطاحة بسيتين ويجهز بديلا له

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن إدارة برشلونة الإسباني تنوي إقالة مدرب الفريق، كيكي سيتين، في حال خسر البلوغرانا لقب الليغا هذا الموسم.

ووفقا لشبكة "ESPN" العالمية، فإن مستقبل سيتين مرتبط بنتائج المباريات الـ6 المتبقية في الليغا.

وأضافت الشبكة "هناك نية لإقالة سيتين، وتعيين غارسيا بيمينتا مدرب فريق الشباب في برشلونة، ليقود الفريق في بطولة دوري أبطال أوروبا، التي سيتم استئنافها في آب/أغسطس المقبل، بمجرد انتهاء الليغا".

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وكان برشلونة قد تعادل في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال أمام نابولي، وستقام مباراة الإياب في آب/أغسطس في معقل البارسا "كامب نو".

وأشار التقرير، إلى أن عقد بيمينتا ينتهي مع برشلونة هذا الصيف، لكن من المتوقع تجديده قبل نهاية شهر حزيران/يونيو الجاري.

وتعثر برشلونة في اللقاء الماضي أمام سيلتا فيغو، حيث خسر نقطتين ثمينتين، ورفع رصيده إلى 69 نقطة.