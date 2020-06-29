اعتقالات بالضفة وتوغل عسكري محدود بغزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلف بالضفة الغربية تخللها اعتقال عددا من الشبان، فيما بلغ عن توغل عسكري محدود لجرافات وآليات للاحتلال في قطاع غزة.

في شمال الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدة يعبد قضاء جنين، أحدهما أسير محرر.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين: بهاء عدنان أبو بكر، وهو أسير محرر، وأسامة رياض تركمان، عقب اقتحام البلدة فجرا، ومداهمة منزلي ذويهما، وتفتيشهما والعبث بمحتوياتهما.

في محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب أحمد محمد رداد، بعد أن داهمت منزله في بلدة صيدا.

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بينما في قطاع غزة، أفاد شهود عيان بأن 6 جرافات عسكرية إسرائيلية توغلت لمسافة محددة شرقي رفح جنوبي قطاع غزة.

وأفاد مزارعون بتوغل ست جرافات عسكرية انطلاقا من بوابة "المطبق" العسكرية شرق حي النهضة، شرق رفح لنحو 100 متر داخل أراضي القطاع.

وباشرت جرافات الاحتلال بعمليات تجريف، بإسناد من عدّة آليات وجيبات عسكرية، تتمركز داخل السياج.