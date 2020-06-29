كسرى- سميع: اعتقال مشتبهين بجريمة قتل نجيب عبد الله

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة شابين (18 و20 عاما) من كسرى- سميع في منطقة الجليل الأعلى، شمالي البلاد، على خلفية الاشتباه بضلوعهما في جريمة قتل الشاب نجيب عبد الله.

القتيل نجيب عبد الله

ووفقا للشرطة فإنه "تم مساء الأحد، العثور على شاب (32 عامًا) ملقى على الشارع بين كسرى وكفر سميع وعليه علامات عنف. وتم نقل المصاب إلى مستشفى الجليل الغربي في نهريا للعلاج. وباشرت قوات الشرطة التي وصلت إلى المكان التحقيق في ملابسات الحادث".

وكانت الشرطة تلقت، خلال ساعات المساء، بلاغا حول "مصاب ملقى على الطريق الرئيسي المؤدي من كسرى إلى كفر سميع وعليه علامات إصابات".

وقدمت الطواقم الطبية التي وصلت إلى المكان العلاجات الأولية للمصاب، وقامت بنقله إلى المستشفى إذ كان يعاني من إصابات وصفت بأنها بالغة الخطورة.

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وأفاد المتحدث باسم المستشفى في وقت لاحق، أنه "تم إقرار وفاة الشاب متأثرًا بجراحه بعد وصوله بدون علامات للحياة".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، وقام طاقم من مختبر التشخيص الجنائي النقال بجمع الأدلة والبينات من مسرح الجريمة.

وألقيت مهمة التحقيق على الوحدة المركزية للتحقيق، وألقت الشرطة القبض على مشتبهين من سكان القرية.