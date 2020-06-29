الضفة الغربية: وفاة امرأة و97 مصابا جديدا بكورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفيّت امرأة (40 عامًا)، اليوم، الإثنين، في محافظة الخليل، جراء إصابتها بفيروس كورونا، بينما أصيب 97 شخصا بالفيروس، بحسب ما أعلنت وزيرة الصحّة الفلسطينيّة، مي الكيلة.

ويرتفع بهذا عدد ضحايا كورونا في مناطق السلطة الفلسطينيّة إلى 8.

بيت لحم: بدء سريان قرار إغلاق المحافظة

وفي بيت لحم، بدأ منذ الساعة السادسة من صباح اليوم الإثنين، سريان قرار محافظ بيت لحم كامل حميد، بإغلاق المحافظة لمدة 48 ساعة.

وقال حميد إنّ هذا الإغلاق يأتي استنادا إلى حالة الطوارئ ونظرا للزيادة غير المسبوقة في عدد الإصابات وتفشي وباء كورونا، وحتى يفسح المجال للطواقم الطبية للعمل والسيطرة وتتبع دائرة المخالطين الواسعة على مستوى المحافظة.

وأضاف أن الإغلاق يشمل تعطيل جميع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية ووقف جميع الأنشطة والفعاليات باستثناء الصحية منها، وكذلك منع الخروج من المحافظة أو الدخول إليها ومنع الحركة الداخلية إلا في الحالات الطارئة والإنسانية ويسمح بالعمل والحركة فقط للطواقم الطبية والمخابز والصيدليات.

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من جانبه، أكد مدير عام شرطة محافظة بيت لحم، طارق الحاج، أنه تم نشر حواجز شرطية في مركز محافظة بيت لحم، وكذلك للأمن الوطني على مداخلها الرئيسية.

وأضاف الحاج لـ"وفا" أنّ ثمانية حواجز شرطية نشرت في المدن الرئيسية الثلاثة بيت لحم، بيت جالا، وبيت ساحور، والمخيمات الثلاثة الدهيشة، وعايدة، والعزة "بيت جبرين"، إضافة إلى ستة أخرى لقوى الأمن الوطني على المداخل المؤدية للمحافظة من أجل منع الدخول والخروج من وإلى المحافظة إلا في الحالات الضرورية.

وأمس، أعلنت الكيلة عن تسجيل 195 إصابة جديدة بفيروس كورونا معظمها في محافظة الخليل.

وجاءت الإصابات الجديدة في المحافظات الآتية: 109 في الخليل، و23 في نابلس، و4 في ضواحي القدس.

والأحد، قال مدير عام الطب الوقائي في وزارة الصحة الفلسطينية، علي عبد ربه، إن 1354 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد سجلت في الضفة الغربية، ناتجة عن الاختلاط والتجمعات، أي ما نسبته 60% من الإصابات، والـ40% المتبقية بسبب العمال القادمين من أراضي الـ48 ومخالطين لهم، فيما أعلن محافظ نابلس، إبراهيم رمضان، إغلاق مخيم بلاطة شرق نابلس، وسجّل الفيروس بالضفة والقدس "أسرع نسبة تفشٍ مسجلة خلال الأسبوع ذاته عالميا"، بحسب ما أفادت وكالة "وفا" للأنباء.