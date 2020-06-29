الجزائر تسجل 305 إصابات جديدة بكورونا

الإثنين 29 يونيو 2020

رصدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر الأحد، 305 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الأخيرة بزيادة 22 حالة عن اليوم السابق.



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وأعلن جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في الملخص الصحفي اليومي، ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات إلى 13 ألفا و273.

وأشار إلى تسجيل 169 حالة جديدة للشفاء، ليرتفع بذلك مجموع الأشخاص الذين تعافوا من المرض إلى 9371