شكرا لقرائتكم خبر عن البواردي والسفير الأمريكي لدى الإمارات يبحثان التعاون المشترك والان مع التفاصيل

الإثنين 29 يونيو 2020 بحث محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي، الأحد، مع جون راكولتا جونيور، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الإمارات، علاقات التعاون المشترك.

ورحب البواردي خلال اللقاء بالسفير الأمريكي، بمقر وزارة الدفاع في أبوظبي، حيث جرى بحث آخر تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وجهود البلدين لمواجهة تداعياته. وأكد الجانبان أهمية التعاون الدولي وتعزيز العمل الجماعي للحد من آثار هذه الجائحة. Advertisements كما استعرض الجانبان تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجية المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تطويرها وتنميتها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، في المجالات المختلفة وخاصة الدفاعية والعسكرية. وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وتتميز العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة بأنها استراتيجية ومتميزة في كافة المجالات. وتغلف تلك العلاقات المتميزة عدة ملفات بارزة منها التعاون المشترك والمستجدات والتطورات التي تشهدها المنطقة، وتعزيز الأمن الإقليمي، ومواجهة التهديدات الإيرانية للمنطقة، ومواجهة التطرف والإرهاب.

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