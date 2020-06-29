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شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد رأس الخيمة يثمّن جهود موظفي الجهات الحكومية خلال كورونا والان مع التفاصيل
الإثنين 29 يونيو 2020
ثمّن الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، رئيس المجلس التنفيذي، جهود موظفي الجهات الحكومية في الدوائر الخدمية والمؤسسات القضائية بجميع أقسامها في الإمارة، والتي استمرت في العمل عن بعد، ولم تتوقف عن خدمة الوطن والمواطن والمقيم بسلاسة، في ظل الظروف الطارئة التي تمر بها دولتنا والعالم أجمع، نتيجة جائحة «كورونا» «كوفيد 19»، مع اتخاذ كل الاحتياطات والتدابير لسلامة الجميع.
وأشاد بالاهتمام والمتابعة الحثيثة من قبل الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، لأبنائه من موظفي الجهات الحكومية في الإمارة، في ظل الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد.. مشيراً إلى أن موظفي الجهات الحكومية، كانوا على قدر المسؤولية والإخلاص، وانتظموا في العمل عن بعد، وقدموا كل المطلوب منهم بصورة مستمرة، بحسب السياسية المتبعة في كل دائرة، مثمناً جهدهم المتميز لأجل المصلحة العامة، للارتقاء بالعمل الحكومي لخدمة المجتمع ورفعة الوطن.
وقال ولي عهد رأس الخيمة، في رسالة شكر للموظفين والموظفات «لقد أثبتم أنكم على قدر المسؤولية، وحملتم على عاتقكم أمانة العمل والإخلاص والحماس لمواصلة العمل الدؤوب لخدمة مجتمع وطننا الغالي، لتشكل أيقونة خالدة، للمضي في طريق النجاح والجد والاجتهاد، لمستقبل مشرق في إمارات الخير والسعادة.
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