شكرا لقرائتكم مصادر العربية: اغتيال قيادي بارز في كتائب الوفاق بطرابلس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت مصادر قناتي "العربية" و"الحدث"، الاثنين، باغتيال قيادي بارز في كتائب الوفاق بالعاصمة الليبية طرابلس.

فقد أفادت الأنباء باغتيال محمد السويح، أحد أبرز القيادات بكتيبة "فرسان جنزور"، التابعة للوفاق، بعد استهدافه بوابل من الرصاص بالقرب من محطة الكهرباء بمنطقة السراج في طرابلس.

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محمد السويح

وتشير أصابع الاتهام إلى داخلية الوفاق، خصوصا بعد الضغط الأميركي على وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا بضرورة تفكيك الميليشيات.

يأتي هذا فيما أفادت المصادر بأن مجلس الوزراء الليبي للحكومة المؤقتة شكل لجنة عليا لرصد وتوثيق جرائم ميليشيات الوفاق في المنطقة الغربية.

وكانت مصادر "العربية" و"الحدث" أفادت بأن الجيش الوطني الليبي شن ثلاث غارات، فجر الاثنين، على موقع لميليشيات الوفاق قرب منطقة السدادة شرق مدينة مصراتة.