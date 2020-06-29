اغتيال قيادي بارز في كتائب الوفاق بطرابلس.. وأصابع الاتهام تشير إلى داخلية السراج

أفادت قناة "العربية" الإخبارية بأنه تم اغتيال قيادي بارز في كتائب الوفاق بالعاصمة الليبية طرابلس.

ونقلت القناة عن مصادر لها قولها إنه تم اغتيال محمد السويح، أحد أبرز القيادات بكتيبة "فرسان جنزور"، التابعة لحكومة الوفاق.

وأوضحت المصادر أنه تم استهداف السويح بوابل من الرصاص بالقرب من محطة الكهرباء بمنطقة السراج في طرابلس.

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وأضافت القناة أن أصابع الاتهام تشير إلى داخلية الوفاق، خاصة بعد الضغط الأمريكي على وزير داخلية حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، بضرورة تفكيك الميليشيات.

وقالت المصادر إن مجلس الوزراء الليبي للحكومة المؤقتة شكل لجنة عليا لرصد وتوثيق جرائم ميليشيات الوفاق في المنطقة الغربية.

ونقلت القناة الإخبارية عن مصادر قولها إن الجيش الوطني الليبي شن ثلاث غارات، فجر اليوم الاثنين، على موقع لميليشيات الوفاق قرب منطقة السدادة شرق مدينة مصراتة.