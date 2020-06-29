شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"الوطنية للإعلام": المهمة الأولى للهيئة توعية المواطنين بالظروف الحالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الإعلامى جمال عنايت، عضو الهيئة الوطنية للإعلام إن المهمة الأولى للهيئة الآن هى تبصير المواطنين بالظروف المحيطة بالدولة و الأخطار التى تتعرض لها، مشددا على ضرورة التكاتف بين جميع الهيئات الإعلامية .

وأضاف جمال عنايت فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه يجب تقديم المساندة الإعلامية لكافة مؤسسات الدولة و التصدى للشائعات والأكاذيب التى تستهدف التشكيك، مشيرا إلى أنه سيتم عقد أول اجتماع للهيئة عبر تطبيق زووم .

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أصدر من قبل القرار رقم 365 لسنة 2020، بتشكيل الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة، حسين كمال عبد القادر زين. وتضمن القرار عضوية كل من:

1- المستشار/ محمد رجب خليل إبراهيم - نائب رئيس مجلس الدولة.

2- خالد محمد إبراهيم نوفل - ممثلا لوزارة المالية.

3- وليد زکریا على أحمد - ممثلا للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

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4- ريهام علی مصطفی کامل السهلى - من الشخصيات العامة وذوى الخبرة .

5- جمال راجى عنايت إبراهيم - من الشخصيات العامة وذوى الخبرة .

6- عمرو عبد الحميد حسن أحمد من الشخصيات العامة وذوى الخبرة.

7- سامى عبد السلام سعدون عبد المعطى - ممثلا للنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام .

8- هالة فاروق محمد حشیش - ممثلا لنقابة الإعلاميين.

ونصت (المادة الثانية)، على أن تكون مدة رئيس وأعضاء الهيئة المذكورة أربع سنوات .