شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"الوطنية للإعلام": المهمة الأولى للهيئة توعية المواطنين بالظروف الحالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الإعلامى جمال عنايت، عضو الهيئة الوطنية للإعلام إن المهمة الأولى للهيئة الآن هى تبصير المواطنين بالظروف المحيطة بالدولة و الأخطار التى تتعرض لها، مشددا على ضرورة التكاتف بين جميع الهيئات الإعلامية .
وأضاف جمال عنايت فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه يجب تقديم المساندة الإعلامية لكافة مؤسسات الدولة و التصدى للشائعات والأكاذيب التى تستهدف التشكيك، مشيرا إلى أنه سيتم عقد أول اجتماع للهيئة عبر تطبيق زووم .
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أصدر من قبل القرار رقم 365 لسنة 2020، بتشكيل الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة، حسين كمال عبد القادر زين. وتضمن القرار عضوية كل من:
1- المستشار/ محمد رجب خليل إبراهيم - نائب رئيس مجلس الدولة.
2- خالد محمد إبراهيم نوفل - ممثلا لوزارة المالية.
3- وليد زکریا على أحمد - ممثلا للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
4- ريهام علی مصطفی کامل السهلى - من الشخصيات العامة وذوى الخبرة .
5- جمال راجى عنايت إبراهيم - من الشخصيات العامة وذوى الخبرة .
6- عمرو عبد الحميد حسن أحمد من الشخصيات العامة وذوى الخبرة.
7- سامى عبد السلام سعدون عبد المعطى - ممثلا للنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام .
8- هالة فاروق محمد حشیش - ممثلا لنقابة الإعلاميين.
ونصت (المادة الثانية)، على أن تكون مدة رئيس وأعضاء الهيئة المذكورة أربع سنوات .
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