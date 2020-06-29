6 برامج توزع عليها استثمارات التنمية المحلية خلال العام المالى الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرضت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، فى تقرير لها عن الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2020/2021. فيما يخص الإدارة المحلية، تفاصيل الاستثمارات الموجهة للتنمية المحلية. ووفقا لما عرضته لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان بناء على عرض الحكومة ممثلة فى وزارة التنمية المحلية، فإن الاستثمارات موزعة على 6 برامج للتنمية المحلية، وهى كالتالي: 1 -الطرق والكباري. 2 - مد دعم وتدعيم شبكات الكهرباء. 3 - تحسين البيئة Advertisements 4 - تدعيم احتياجات الوحدات المحلية. 5 - الاستهداف الجغرافى للقرى الأكثر احتياجا. 6 - الأمن والإطفاء والمرور. جدير بالذكر أنه بلغت إجمالى الاستثمارات المستهدفة فى العام المالى الجديد 2020/2021 للإدارة المحلية نحو 19.4 مليار جنيه، منها 13.83 مليار جنيه تمويل من الخزانة العامة للدولة، ويضاف إليها استثمارات الديوان العام وقدرها 3 مليار و230 مليون جنيه، وهيئة نظافة كل من محافظتى القاهرة والجيزة بإجمالى 180 مليون جنيه، كما يضاف إليها استثمارات هيئتى النقل العام بالقاهرة والإسكندرية بإجمالى 425 مليون جنيه، وبذلك تكون الاستثمارات الكلية للتنمية المحلية فى حدود 22 مليار و83 مليون جنيه، منها نحو 17 مليار تمويل خزانة عامة بنسبة 74.4 %.

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