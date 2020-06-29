توجيهات الرئيس السيسي بالتوسع في التعليم الإلكتروني وامتحانات الثانوية العامة أبرز عناوين الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

تناولت صحف القاهرة الصادرة اليوم (الاثنين) عددا من الموضوعات المهمة التي تشغل الرأي العام، على رأسها توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في استخدام تطبيقات التعليم الإلكتروني، ومتابعة سير امتحانات الثانوية العامة.

وأبرزت صحف "الأهرام والأخبار والجمهورية" توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال اجتماع بحضور اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والدكتورة ميرفت الديب رئيس مجلس أمناء وحدة شهادة النيل الدولية، والدكتورة سلافة جويلي مدير وحدة شهادة النيل الدولية، بإيلاء أهمية قصوى للبناء الفكري والتربوي لدى الطلاب، بما في ذلك التوعية بالفهم الصحيح لمبادئ وتعاليم الأديان وما تدعو إليه من حرية العقيدة والتسامح وقبول الاختلاف، والاهتمام بالأنشطة الرياضية والبناء البدني السليم، وذلك في إطار النهج الاستراتيجي للدولة لبناء الإنسان المصري من كافة الجوانب وصقله أكاديمياً ومعرفياً وصحياً.

ونقلت الصحف عن الرئيس تأكيده على أهمية التوسع في استخدام تطبيقات التعليم الإلكتروني وميكنة وسائل التعليم، وذلك بالتنسيق المشترك بين وزارتي التعليم والاتصالات، مع استخلاص وتقييم الدروس المستفادة في هذا الإطار من التعامل مع تجربة جائحة كورونا، وما فرضته من اللجوء إلى منصات التواصل الحديثة وتسخير التكنولوجيا للارتقاء بالعملية التعليمية، بهدف دعم جهود الدولة لإحداث نقلة نوعية في منظومة التعليم.

كما نقلت تصريحات المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي والتي قال خلالها إن الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بالتحديث الشامل والمتكامل لنظام التعليم الأساسي بمختلف مراحله.

واستعرض الدكتور طارق شوقي - وفقا للصحف - سير العمل بامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري، والتي تتم بحضور حوالي 1,5 مليون طالب ونصف مليون موظف من الكادر التعليمي، لاسيما ما يتعلق بالإجراءات الاحترازية الدقيقة والمتكاملة المتخذة من قبل الوزارة، بالتنسيق مع وزارات الصحة والدفاع والداخلية، بما فيها الإجراءات المتعلقة بتوفير المستلزمات الوقائية للطلاب والمراقبين، وتنظيم عملية دخول وخروج الطلاب من اللجان، وتطبيق التباعد الاجتماعي داخلها، والتعقيم اليومي للجان قبل وبعد الامتحانات، حيث أكد الوزير أن مصر تعد من الدول القلائل على مستوى العالم التي استطاعت إتمام العام الدراسي بكافة مراحله في ظل جائحة كورونا، والذي يرجع بالأساس إلى كفاءة المنظومة الإلكترونية الحديثة للتعليم عن بعد في مصر.

كما عرض وزير التربية والتعليم الموقف التنفيذي للبنية التحتية التكنولوجية لمنظومة التعليم الجديدة، بما فيها نظام التقييم الجديد في مرحلة الثانوية العامة عن طريق الاختبارات الإلكترونية باستخدام أجهزة التابلت وشبكات الربط، وذلك بالتوازي مع التوسع في التعليم عن بعد من خلال تطوير منصة التواصل الإلكتروني التعليمي، خاصةً عن طريق إنشاء مكتبة رقمية لتوفير المواد التعليمية، وكذا الاستمرار في الارتقاء بمحتوى ودور بنك المعرفة والذي يشهد إقبالاً متزايداً كمنصة قومية للعلم والمعرفة والبحث العلمي في مصر.

كما شهد الاجتماع استعراض نظام التعليم بمدارس النيل المصري، والتي تمنح شهادة تعليمية مصرية طبقاً للمعايير الدولية، حيث وجه الرئيس السيسي بتطوير منظومة تلك المدارس في إطار مؤسسي يحقق الأهداف الأكاديمية المرجوة منها، كقيمة مضافة للمنظومة التعليمية بالدولة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، ألقت الصحف الضوء على استعراض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقرير "الاستثمار العالمي 2020"، وهو أحدث التقارير الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، والذي أعده المستشار محمد عبد الوهاب، رئيس الهيئة العامة للاستثمار.

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وأشارت الصحف إلى أن التقرير أكد أن مصر تحتفظ بمركزها كأكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا لعام 2019، لتصل إلى 9 مليارات دولار بنسبة زيادة قدرها 11%، وذلك على الرغم من انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى شمال أفريقيا لتصل إلى 14 مليار دولار.

ورصد التقرير أن الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها الحكومة المصرية أدت إلى تحسين استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز ثقة المستثمرين في البلاد، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن الاستثمار الأجنبي المباشر كان لا يزال مدفوعًا بصناعة النفط والغاز، فقد تم الاستثمار في الاقتصاد غير النفطي أيضًا، لا سيما في الاتصالات والسلع الاستهلاكية والعقارات.

كما أشار إلى أن مصر احتلت المركز الأول إفريقياً في إعادة استثمار أرباح الشركات الأجنبية بنسبة 41%، حيث تمثل الأرباح المعاد استثمارها لشركات متعددة الجنسيات حصة ملحوظة من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى اقتصادات دول القارة، موضحاً أن خفض توقعات الأرباح سيكون له تأثير ملموس على تدفقات الاستثمار إلى إفريقيا في عام 2020.

وذكر التقرير أن الحكومة المصرية قامت بصياغة تشريعات استثمارية جديدة تلزم جميع الشركات بتقديم معلومات وبيانات من أجل تدقيق حساب الاستثمارات الأجنبية.

وفي إطار جهود مصر لمكافحة وباء كورونا المستجد،رصد التقرير جهود الحكومة المصرية في تقديم سياسات استثمارية لتحفيز الاستثمار وتعزيز الإنتاج خاصة في قطاع الصحة، ، بالإضافة إلى دعم الأنشطة الاقتصادية الأخرى بسياسات منها على سبيل المثال، برامج الدعم الفني والتدريب وبناء القدرات، وتخفيض أسعار الغاز الطبيعي أو الكهرباء للاستخدام الصناعي.

وفي متابعة لأعمال الامتحانات، لفتت الصحف إلى اعتماد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة اللغة العربية بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2019/2020 (الدور الأول).

ونقلت عن الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين رئيس عام امتحان الثانوية العامة، قوله إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة اللغة العربية، البالغ عددها 23 ألفا و714 ورقة، أسفرت عن نجاح 22621 طالبا/طالبة بنسبة نجاح 95.4%.

وأضاف حجازي، إن 112 طالبا/طالبة حصلوا على الدرجات النهائية، مقسمين كالتالي: 91 طالبا /طالبة من المدارس الرسمية، 5 طلاب مدارس بمصروفات، 16 طالبا/طالبة منازل، كما حصل 6606 طلاب /طالبات (بنسبة 29.20% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى 100%، وحصل 5598 طالبا/طالبة بنسبة 24.75% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 4927 طالبا/طالبة (بنسبة 21.78% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.