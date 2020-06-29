حدث ليلاً| التعليم تعلق على امتحان الديناميكا وعلاج مصري لكورونا



محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

شوقي عن امتحان الديناميكا: نتحمل الخطأ وسيحصل الطالب على درجة السؤال

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم إنه فيما يتعلق بالسؤال الخاطيء فى امتحان الديناميكا الخاص بالثانوية العامة، فإن كل الطلاب سيحصلون على درجة السؤال، مردفاً: "إحنا نتحمل الخطأ، وكل الفريق المسئول عن مراجعة امتحان الديناميكا تم اتخاذ عقوبة ضدهم".

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تجاوزنا 65 ألف حالة.. الصحة تعلن عدد إصابات ووفيات كورونا اليوم الأحد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، خروج 400 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 17539 حالة.

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مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء الحكومة؛ بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو المجيدة.

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عضو دفاع النواب: 18 حالة وفاة بسبب الطائرات الورقية

علق النائب خالد أبو طالب عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، على طلب الإحاطة الذي قدمه بشأن خطر الطائرات الورقية على الأمن القومي، قائلًا: "لم أطالب بحظرها لكن حذرت فقط منها".

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مسؤول بالصحة: علاج مصري خالص وفعّال لفيروس كورونا خلال أسبوعين

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إن مصر أصبحت الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تنتج جميع أدوية كورونا محليًا، لافتًا إلى أن الدواءين الروسي والأمريكي سيكونان متوفرين لمصابي كورونا بعد إجراء التجارب السريرية.

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متحدث الحكومة: ترحيل إجازة الأعياد والمناسبات لنهاية الأسبوع فرصة للاستفادة منها

قال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه نظرًا لأن بعض المناسبات والأعياد تقع في منتصف الأسبوع سيتم ترحيلها لتكون في نهاية الأسبوع ما عدا ثلاث مناسبات فقط، وذلك لإعطاء فرصة للمواطنين ليستفيدوا منها.

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كورونا في الوطن العربي: دولة تتجاوز 180 ألف إصابة.. وأخرى تقترب من 3 آلاف حالة وفاة

وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا -كوفيد 19- بالوطن العربي إلى 596 ألفًا و117 إصابة، وبلغ عدد الوفيات 9 آلاف و494حالة.

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الجيش الليبي يستهدف قوات الوفاق قرب مصراته

أعلنت شعبة الإعلام الحربي للقيادة العامة بالجيش الوطني الليبي -منتصف ليل الأحد/الاثنين- أن مقاتلاته استهدفت مجموعات من قوات حكومة الوفاق المدعومة تُركياً.

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