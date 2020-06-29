جنين: فضّ 8 أعراس واعتقال والد عريس بسبب كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فضّت الشرطة الفلسطينيّة، مساء أمس، الأحد، 8 أعراس في جنين واعتقلت والد عريس، إثر قرار منع الأعراس خشيّة من تفشّي كورونا.

وذكرت الشرطة الفلسطينيّة أنّ الفضّ جاء "متابعة لقرارات منع التجمهر وإقامة الأعراس وبيوت العزاء، وتنفيذا للتعليمات الصادرة عن الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا، وبتوجيهات من مدير شرطة محافظة جنين العميد عزام جبارة".

وأضاف البيان أنه خلال فض أحد الأعراس، ألقى عدد من المشاركين في الحفل الحجارة صوب القوة فتم تفريق الحضور على الفور وإنهاء الحفل، والقبض على والد العريس لرفضه إلغاء الحفل والتجمهر، وذلك بعد أن تم التواصل معه مرارا منذ ساعات الظهيرة للالتزام بالتعليمات، إلا أنه أصر على إقامة الحفل.

والسبت، أوصى رئيس الوزراء الفلسطينيّ، محمد إشتيّة، بإغلاق القرى والمخيمات والمدن المصابة إغلاقًا تاما، ودعا إلى تعاون البلديات والمجالس القروية واللجان الشعبية لتطبيق كافة الإجراءات.

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كما تقرّرت إعادة تفعيل لجان الطوارئ في كافة المحافظات والمدن والقرى والمخيمات، ومنع التجمعات والجمهرة بما فيها الأعراس والحفلات وبيوت العزاء.

وقرر إغلاق المناطق المصابة، وإصدار تعليمات لكافة الجهات المعنية لفرض عقوبات ومخالفات بحق المخالفين وعدم الملتزمين بتعليمات الطوارئ وبروتوكولات وزارة الصحة حول الوقاية والحد من انتشار كورونا.

وأِشار اشتية إلى أنه "يأمل من الأهل في أراضي الـ48 الامتناع عن زيارة البلدات الفلسطينية في الضفة لمدة أسبوع".