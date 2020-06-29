حالة الطقس: أجواء معتدلة وغير حارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، اليوم، الإثنين، وتكون الأجواء صيفية حارة بشكل عام نهارًا والحرارة حول المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام، كما تظهر سحب متفرقة في السماء. وتسود أجواء حارة بشكل ملحوظ في المناطق السهلية، بينما يسود طقس شديد الحرارة في المناطق الغورية والبحر الميت. ومع ساعات المساء يسود طقس معتدل خصوصًا في المناطق الجبلية، وتكون الرياح شمالية غربية مع هبات نشطة أحيانًا.

بينما يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، غدًا، الثلاثاء، وتكون الأجواء صيفية حارة نسبيًا إلى حارة بشكل عام نهارًا والحرارة دون المعدلات السنوية العامة بقليل لمثل هذا الوقت من العام، كما تظهر سحب متفرقة في السماء في الصباح والليل، ومع ساعات المساء يسود طقس معتدل بشكل عام ومائل للبرودة في المناطق الجبلية. الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

وبعد غدٍ، الأربعاء، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية حارة نسبيًا إلى حارة بشكل عام نهارًا والحرارة دون المعدلات السنوية العامة بقليل لمثل هذا الوقت من العام، كما تظهر سحب متفرقة في السماء في الصباح والليل، ومع ساعات المساء يسود طقس معتدل بشكل عام ومائل للبرودة في المناطق الجبلية. الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية.