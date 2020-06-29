استطلاع: "كاحول لافان" يتراجع إلى 9 مقاعد في انتخابات تجري اليوم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي، تراجع حزب "كاحول لافان" برئاسة وزير الأمن، بيني غانتس، حيث يتقلص تمثيله البرلماني بانتخابات تجري اليوم، إلى 9 مقاعد في الكنيست، مقارنة بـ33 حصل عليها في الانتخابات التي أجريت في آذار/ مارس الماضي.

وبحسب نتائج الاستطلاع الذي نشرته القناة 13 الإسرائيلية، مساء الأحد، فإن الليكود بزعامة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، سيعزز من قوته وسيتصدر الانتخابات بحصوله على 38 مقعدا من أصل 120.

ويحل حزب "ييش عتيد" برئاسة يائير لبيد، في المرتبة الثانية، إذ يحصل (في انتخابات تجري اليوم، وفقًا للاستطلاع) على 16 مقعدا برلمانيًا، فيما تحافظ القائمة المشتركة على قوتها وتحصل على 15 مقعدا.

وأشارت نتائج الاستطلاع الذي شمل عينة مكونة نحو 700 مشارك، بنسبة خطأ تصل إلى 3.9%، إلى أن حزب "يمينا" برئاسة وزير الأمن الإسرائيلي السابق، نفتالي بينيت، سيحصل على 11 مقعدا ويضاعف تمثيله البرلماني (5 مقاعد في الانتخابات الأخيرة)، فيما يحافظ "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان على مقاعده الـ8.

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ويحصل حزب "شاس" الحريدي على 8 مقاعد، (يتراجع بمقعد واحد)، بينما تحصل "يهدوت هتوراة" الحريدية على 7 مقاعد، وتحصل ميرتس كذلك على 7 مقاعد؛ وأظهر الاستطلاع فشل حزب العمل في تجاوز نسبة الحسم، بحيث لا يحظى بتمثيل برلماني في انتخابات تجري اليوم.

وحول الأوضاع الاقتصادية المتردية نتيجة أزمة كورونا، عبّر 85% من المستطلعة آراؤهم عن قلقهم من تأثير الأزمة على استقرارهم وعائلاتهم الاقتصادي، في حين قال 13% إنهم غير قليلين على أوضاعهم الاقتصادية.

كما عبّر 81% من المشاركين في الاستطلاع عن قلقهم من الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، وأكد 57% إنهم سينصاعون لقرارات الحكومة، إذا ما قررت فرض قيود إضافية كإجراءات احترازية للحد من انتشار الفيروس، في حين قال 34% إنهم سيلتزمون "قدر المستطاع" بالقرارات، فيما قال 6% إنهم سيمتنعون عن تنفيذ هذه القرارات، نظرا للصعوبات الاقتصادية التي يواجهونها.