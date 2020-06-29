شكرا لقرائتكم خبر عن 262 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الاثنين تسجيل 262 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا مقابل 256 أمس الأحد ليصل العدد الإجمالي بالبلاد إلى 193761.
وأضاف المعهد أن عدد الوفيات زاد أربع حالات ليبلغ 8961 في المجمل.
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