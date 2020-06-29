رئيس غينيا بيساو يقيل 5 وزراء بينهم وزيرا الدفاع والداخلية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدر رئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو مرسوما، نشر الأحد، أقال بموجبه 5 وزراء منهم وزيرا الدفاع والداخلية.

ولم يكشف إمبالو عن سبب إقالة الوزراء المنتمين جمعيهم إلى حزب "ماديم" الذي يتزعمه الرئيس أو أحزاب موالية له.

وقال موقع ديتادورا دي كونسينسو المؤيد لحزب "الأفريقي لاستقلال غينيا والرأس الأخضر"، في تحليل عقب صدور المرسوم "إنها استراتيجية عمر سيسوكو إمبالو للفوز بالأغلبية في البرلمان".

وتأتي إقالة الوزراء قبيل جلسة برلمانية، الإثنين، يتوقع أن يختار فيها النواب التحالفات السياسية التي سيحق لها حكم البلاد.

وزاد الإجراء من الغموض السياسي في البلد الواقع بغرب أفريقيا بعد انتخابات الرئاسة التي جرت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، فيما يطعن صاحب المركز الثاني دومينجوز سيموز بيريرا وحزبه في فوز الرئيس.