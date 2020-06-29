حاكم كاليفورنيا يأمر بإغلاق الحانات

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واشنطن: أمر حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم الأحد بإغلاق الحانات في لوس أنجليس وست مقاطعات أخرى في هذه الولاية الواقعة في جنوب غرب الولايات المتحدة والتي تسجّل ارتفاعاً كبيراً في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجدّ.

وقال الحاكم الديموقراطي في تغريدة على تويتر إنّه "بسبب ازدياد حالات كوفيد-19 فإن كاليفورنيا تأمر بإغلاق الحانات في كلّ من فريسنو، إمبريال، كيرن، كينغز، لوس أنجليس، سان واكين وتولاري".

وأضاف أنّه "نصح" أيضاً ثماني مقاطعات أخرى بينها ساكرامنتو، عاصمة الولاية، بأن تّتخذ الإجراء نفسه للحدّ من تفشّي فيروس كورونا المستجدّ فيها.

ونيوسوم الذي كان بادر بسرعة إلى فرض تدابير مشدّدة للحدّ من تفشّي وباء كوفيد-19، سمح في 12 حزيران/يونيو الجاري بإعادة فتح الحانات في سائر المقاطعات الـ58 التي تتألف منها الولاية، لكنّه ترك الكلمة الأخيرة في هذا الشأن لسلطات هذه المقاطعات.

وبناء على قراره هذا سمحت لوس أنجليس، ثاني كبرى مدن الولايات المتحدة، للحانات بأن تعيد فتح أبوابها في 19 حزيران/يونيو الجاري.

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لكنّ عاودت وتيرة العدوى بفيروس كورونا المستجدّ في الولاية الارتفاع مؤخراً، كما زادت في الأسبوع الماضي بنسبة 30% أعداد المصابين الذين استدعت حالتهم دخول المستشفيات.

وكان الحاكم حذّر هذا الأسبوع من أنّه "لا يمكننا الاستمرار كما فعلنا في الأسابيع الأخيرة".

وأضاف "أنا لست ساذجاً... الناس يختلطون ببعضهم البعض وهذا الأمر يزيد من انتشار هذا الفيروس".

وبات جنوب الولايات المتحدة من فلوريدا وصولا إلى كاليفورنيا بؤرة انتشار فيروس كورونا المستجدّ مع تسجيل أرقام قياسية من الإصابات وارتفاع عدد الأشخاص في المستشفيات وتعرض شرائح أكثر شباباً للمرض، ما دفع بسلطات هذه الولايات الى إعادة فرض إجراءات للحدّ من تفشّي الوباء.

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