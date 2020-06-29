شكرا لقرائتكم خبر عن الحركة الوطنية: الحزب مستعد للدخول فى تحالف انتخابى موسع قاعدته خدمة الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء رؤوف السيد، رئيس حزب الحركة الوطنية، أن اجتماعات الأحزب مع مستقبل وطن على مدار الأسبوع الماضى جاءت بدعوة من الحزب الأخير لمناقشة القضايا السياسة العالقة والموقف من التحديات التى تواجه الدولة المصرية فى الوقت الراهن .

ولفت رئيس حزب الحركة الوطنية إلى أن الحزب منفتح مع كافة الأحزاب التى تتفق مع صالح الوطن ، مشيرا إلى أنه خلال الاجتماع طرح حزب الوفد ضرورة التوصل لتحالف انتخاب موسع ، وتعد هذه أول جلسة .

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وأشار إلى أن هذه الجلسة كانت بمثابة اتفاق أولى وموافقة مبدئية على الاستعداد لتكوين تحالف والوصول لقائمة وطنيه لاحقا في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة سواء مجلس الشيوخ أو النواب والتأكيد على أن هناك رغبة فى التوصل لتحالف مشترك خاصة وأن هناك نقاط مشتركة بين الأحزاب التى جاءت بالاجتماع، موضحا أن الحزب مستعد للتحالف مع حزب مستقبل وطن على أن يتم الاتفاق على باقى الأحزاب لاحقا .

وأوضح أن التحالف يستهدف خدمة صالح الوطن، مؤكدا أنه لم يتم التطرق لخطوات متقدمة فى تأسيس التحالف بعد ومتوقع أن يكون هناك جلسات للتنسيق خلال الفترة القادمة .

يذكر أن اللقاء تم الأسبوع الماضى فى إطار دعوة من حزب مستقبل وطن للأحزاب وحضر في هذه الجلسة كلا من حزب الوفد والحركة الوطنية والغد وهناك لقاءات أخرى تمت وتم التشاور بخصوص الرؤية للمرحلة السياسية القادمة وخصوصا مع إقرار القوانين الانتخابية وهذا اللقاء سبقه لقاء قبل القوانين وستكون هناك لقاءات لاحقة للتأكيد على أهمية المشاركة والتنسيق.