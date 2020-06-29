شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أدلة تفضح تورط أردوغان فى التجسس على المعارضين خارج تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقارير إعلامية مختلفة عن تورط سلطات الرئيس التركى رجب طيب إردوغان فى التجسس على المعارضين لنظامه المقيمين خارج تركيا فى أكثر من دولة بالعالم لاسيما فى دول الاتحاد الاوربى.

وفيما يلى أبرز الأدلة التى أثبتت تورط إردوغان فى التجسس على المعارضين:

١-فى مارس 2019 كشف مذكرة استخباراتية أن الأتراك المقيمين فى مختلف دول الاتحاد الأوروبى يخضعون للمراقبة الدقيقة بسبب آرائهم المعارضة للحكومة.

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٢-كشفت المذكرة الاستخباراتية عن تورط تركيا فى مراقبة اللاجئين والمهاجرين فى اليونان من أجل تحديد أسماء وخطط وأماكن وجود المعارضين لاردوغان

٣-مؤخرا اذاعت قناة ZDF التلفزيونية الألمانية، فيلمًا وثائقيًا قدم أدلة جديدة حول التجسس فى ألمانيا ضد معارضى ومنتقدى حكومة حزب العدالة والتنمية التركية والرئيس التركى رجب طيب أردوغان، حسبما أفاد موقع أحوال تركية .

ووفقا للفيلم الوثائقي، تعتمد وكالة المخابرات التركية بشكل كبير على المساجد التركية التى تعمل تحت مظلة الاتحاد التركى الإسلامى للشؤون الدينية، الذى يعد أكبر منظمة إسلامية فى ألمانيا، وتدير أكثر من 900 مسجد فى 16 ولاية فى ألمانيا.