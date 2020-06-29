ليلى غفران تبدع في الحجر.. ومستعدة لبيع إبداعاتها – صورة

كشفت الفنانة المغربية، ليلى غفران، لأول مرة، لجمهورها جانبا ابداعيا لديها، استغلته في الحجر، إذ أبدعت في تزيين ديكورات، وأكسسوارات منزلية.

وأبرزت ليلى غفران جانبها الابداعي في الرسم على أقمشة، وتزين أكسسوارات، في منشور، نشرته سابقا، قبل أن يؤكد مدير أعمالها في المغرب، مفيد السباعي لـ”اليوم24″ أنها لا تمناع في بيع هذه الأغراض المبتكرة من وحي خيالها لعاشقي اقتناء أغراض المشاهير.

وكانت الفنانة، ليلى غفران، قد أجلت طرح كليبها الجديد “مساء اللوز”، الذي تقدم فيه لأول مرة اللون الشعبي، بسبب الظروف، التي خلفتها الجائحة.

ويعتبر جديد ليلى غفران، ثاني أعمال ألبومها الجديد، الذي يضم أغان بلهجات مختلفة، بينها المصرية، واللبنانية، والخليجية، والمغربية.