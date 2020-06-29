السعودية تعلن وفاة الأمير السعودي بندر بن سعد بن محمد بن عبدالعزيز

أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء اليوم الأحد، وفاة الأمير بندر بن سعد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود.

وأضاف أنه سيصلى عليه يوم غد الأثنين 29 يونيو 2020 في مدينة الرياض بحسب وكالة واس السعودية.