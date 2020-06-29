كارول سماحة تختار فنانا مغربيا للتعاون معها

تعاملت الفنانة، كارول سماحة، في جديدها الفني “بون فواياج”، مع الفنان المغربي “دي جي يوسف” على مستوى التوزيع، والتلحين.

الفنانة اللبنانية، كارول سماحة، كانت قد طرحت، ليلة أول أمس الجمعة، جديدها على منصات الموسيقى، فيما يرتقب طرحه على يوتوب في الأيام المقبلة، وقد أعلنت، أثناء الترويج له، أنه نتاج مساهمة فنانين من 6 جنسيات مختلفة، من بينها المغرب.

أغنية “Bon Voyage”، التي تمزج بين اللغتين العربية، والفرنسية من كلمات كارول سماحة، والسورية كاملة خير، وألحان الفرنسي، يان بيري، والمغربي دي جي يوسف، وتوزيع هذا الأخير، ومن إنتاج شركة سعودية، فيما الكليب، الذي لم يصدر بعد، فهو لمخرجة مصرية.

ويملك “دي جي يوسف” شهرة كبيرة في المغرب العربي، امتدت إلى الشرق، بعد التعاون الناجح مع الفنانة اللبنانية، يارا، والفنان المغربي عبد الخفيظ الدوزي.