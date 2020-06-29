ذكرت مصادر لـ “اليوم 24” أنه من المنتظر أن يحل الملك محمد السادس، بداية الأسبوع المقبل، بمدينة طنجة، وبعدها مدينة تطوان من أجل قضاء عطلته الصيفية. وكشفت مصادر الموقع أنه من المرجح أن يحل الملك عبر طائرة مطار ابن بطوطة، ثم سينتقل بسيارته الخاصة إلى مدينة تطوان. وتشهد مدينة طنجة استنفارا كبيرا وترتيبات لاستقبال الملك محمد السادس في أول رحلة له بعد العملية الأخيرة التي أجراها على القلب بمصحة القصر الملكي في الرباط.

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كانت هذه تفاصيل خبر الملك محمد السادس يتوجه إلى الشمال لقضاء عطلته…ترتيبات واستعدادات لاستقباله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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