ابنة الستاتي تنفجر باكية بسبب والدها

لم تستطع مغنية الراب الشابة، وابنة الفنان عبد العزيز الستاتي، إلهام العرباوي، كبح دموعها عند الحديث عن والدها، الذي ينكرها بعد خلاف في آخر ظهور إعلامي لها.

وحلت إلهام العرباوي، أو” إيلي”، كما تلقب نفسها فنيا، ضيفة على برنامج “فاص فاص”، الذي تقدمه الإعلامية شهرزاد عكرود، في حلقة نشرت على يوتوب، أمس السبت، فما كان منها إلا أن انفجرت باكية، عندما سمعت سؤالا عن تأثير خلافها مع والدها الفنان عبد العزيز الستاتي عليها.

ولم تتحدث ” إيلي” كثيرا عن والدها، لكنها ظلت تطلب الصفح منه أمام الجمهور، مؤكدة أن إحساسها تجاهه لم يتغير، على الرغم من القطيعة الحاصلة بينهما منذ سنوات.