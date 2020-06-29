انتهاء عملية “التعليم عن بعد”.. وزارة أمزازي: كسبنا رهان الاستمرارية البيداغوجية للمتعلمين في ظل كورونا

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مساء اليوم الأحد، عن استكمال المحطة الأخيرة من “عملية “التعليم عن بعد”، من خلال القنوات التلفزية “الثقافية” و”العيون” و”الأمازيغية” و”الرياضية”، برسم الموسم الدراسي الحالي.

وأوضحت الوزارة المذكورة، في بيان لها، أصدرته مساء الأحد، وتوصل “اليوم 24” بنسخة منه، أن بث الدروس والمحاضرات المصورة الموجهة إلى جميع المستويات الدراسية من التعليم الأولي إلى التعليم العالي، وكذا حصص التربية البدنية، والمهارات الحياتية، بالإضافة إلى التوجيه المدرسي والمهني والجامعي، فضلا عن الدعم والتقوية والتحضير للامتحانات، عبر القنوات التلفزية المذكورة سيتوقف ابتداء من اليوم الأحد.

يأتي ذلك، بحسب المصدر نفسه، بعد إتمام المقررات الدراسية والتكوينية الخاصة بجميع الأسلاك التعليمية، وكذا الحصص الموجهة إلى تلاميذ السنة الثانية بكالوريا من أجل الدعم والتقوية والإعداد للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا دورة 2020.

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وقالت الوزارة إنها كسبت رهان الاستمرارية البيداغوجية للمتعلمات والمتعلمين في ظل الظرفية الاستثنائية التي تعرفها بلادنا، وذلك من خلال تعويض التعليم الحضوري بآلية “التعليم عن بعد”.

وأكدت أن الفضل في ذلك، يعود بالأساس إلى المجهودات الاستثنائية التي بذلها الأساتذة والمفتشون والأطر الإدارية والتقنيون من أجل إعداد وتصوير هذه الدروس، وإلى التزام المتعلمات والمتعلمين بمتابعة هذه الدروس وإلى المواكبة المستمرة للأسر لبناتها وأبنائها.

وأشارت الوزارة المذكورة إلى أنها ستقديم الحصيلة الإجمالية لهذه العملية منذ انطلاقتها في 16 مارس 2020، في بلاغ رسمي لاحق.