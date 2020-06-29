شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا تسجل ارتفاعا ملحوظا في إصابات كورونا اليومية والان نبدء بالتفاصيل
وأعلنت حكومة الولاية أنها سترغم المسافرين العائدين على الخضوع لفحص كورونا قبل السماح لهم بمغادرة الفنادق التي يقضون فيها فترة الحجر الصحي الإلزامي لمدة 14 يوما وفي حال رفضهم لذلك سيتم تمديد إقامتهم في الحجر الصحي لعشرة أيام إضافية.
ووصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا حتى مساء الأحد إلى 7686 إصابة تعافى منها 6993 شخصا، فيما مايزال عدد الوفيات مستقرا عند 104 حالات وفاة.
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