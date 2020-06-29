شكرا لقرائتكم خبر عن حزب «ماكرون» يخسر.. الانتخابات الفرنسية تشهد «موجة خضراء» والان نبدء بالتفاصيل

حقق الخضر والتحالفات بين اليسار والخضر انتصارات كبيرة في انتخابات الجولة الثانية في جميع أنحاء فرنسا أمس الأحد، بينما خسر حزب تيار الوسط بزعامة الرئيس إيمانويل ماكرون في أول انتخابات محلية له.

ففي باريس، تم إعادة انتخاب العمدة الاشتراكية آن هيدالجو بفارق كبير على رأس تحالف من تياري اليسار والخضر، وفقًا لتوقعات شركات الاستطلاع والنتائج الرسمية الجزئية.

كما أنه من المتوقع أن تزيح تحالفات يسارية ومن الخضر في ليون وبوردو من الوسط ويمين الوسط ، وفقًا لنتائج استطلاع أجرته مؤسسة ايبسوس لصالح التلفزيون الفرنسي.

وتنتشر التكهنات بأن ماكرون سيعلن قريبًا عن تعديل حكومي كبير، ربما يتضمن تغييرًا لرئيس الوزراء، لكن فيليب لم يشر إلى أنه يخطط ترك منصبه الحالي.

وتأتي النتائج قبل يوم من الموعد المقرر أن يحدد فيه ماكرون رده على 150 توصية من اجتماع المواطنين الذي عقد مؤخرًا حول المناخ.