شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية»: كورونا في العراق خارج السيطرة والان نبدء بالتفاصيل

حذرت منظمة الصحة العالمية من خروج الأمور عن السيطرة في العراق جراء تفشي وباء كورونا.

وقال ممثل المنظمة في العراق أدهم إسماعيل في تصريح أمس الأحد، إن "الواقع الصحي بالعراق غير مسيطر عليه حاليا".

وأضاف، أن عدد الراقدين في المستشفيات يفوق طاقتها الاستيعابية خاصة من الحالات الحرجة، محذرا من الوصول لمرحلة تفشي الوباء بشكل غير مسيطر عليه.

يشار الى أن الوفيات والإصابات بفيروس كورونا تشهد تصاعدا يوميا بالعراق منذ أسبوعين.