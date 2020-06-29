شكرا لقرائتكم خبر عن اليونان.. 10 إصابات بكورونا ترتفع الإجمالي إلى 3376 والان نبدء بالتفاصيل

سجلت اليونان عشر حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3376 إصابة، فيما لم تسجل حالات وفاة أمس. وذكرت منظمة الصحة العامة الوطنية باليونان في بيان أن من بين الإصابات 754 حالةً لأشخاص عادوا إلى البلاد من الخارج، و1880 حالة نتيجة مخالطتهم لأشخاص مصابين باليونان.

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