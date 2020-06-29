انفجار قرب موكب رئيس حكومة لبنان السابق سعد الحريري والتحقيقات مستمرة

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة لبنان الأسبق سعد الحريري إن القوة الأمنية تحقق في انفجار وقع قبل 11 يوما قرب موكب رئيس الوزراء اللبناني السابق، عندما كان في زيارة لمحافظة البقاع اللبنانية.

وقال مكتب الحريري إن الحادث، الذي لم يسفر عن أي إصابات، وقع خلال جولة في سهل البقاع ولم يتم الإعلان عنه حينها "منعا لأي استغلال في ظل التشنج السائد".

وأضاف في بيان "بما أن الموكب لم يتعرض لأي اعتداء... كان قراره (الحريري) التكتم على الأمر وانتظار نتائج تحقيقات الأجهزة الأمنية المختصة".

وكانت محطة تلفزيون الحدث اول من نشر تقرير عن الحادث اليوم الأحد وقالت أنّه تم العثور على بقايا صاروخ على بعد نحو 500 متر من الطريق الذي سلكه موكب الحريري المؤلف من 30 سيارة والمجهز

بأنظمة تشويش.

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