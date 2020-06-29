تقرير رسمي: أغلب المصريين اتجهوا للاقتراض وبيع ممتلكاتهم لمواجهة تداعيات كورونا

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – القاهرة كشفت إحصائيات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بجمهورية مصر، أن اغلب الأسر المصرية إتجهت الى الاقتراض وبيع ممتلكاتها من أجل تخطى تداعيات أزمة وباء كورونا.

وأوضح المركز أن نصف المصريين اتجهوا للاقتراض للمساعدة على تلبية احتياجاتهم الأساسية ، لافتة الى أن 50.3% من الأسر اتجهت للاقتراض من الغير لمواجهة تداعيات كورونا و17% اعتمدت على مساعدات اهل الخير و1.5% اتجهت لبيع جزء من الممتلكات.

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