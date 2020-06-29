أعلن الديوان الملكى السعودى اليوم، الأحد، وفاة الأمير بندر بن سعد بن محمد بن عبدالعزيز .
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال الديوان الملكى فى بيان له: "انتقلإلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير بندر بن سعد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الاثنين الموافق 8 / 11 / 1441هـ فى مدينة الرياض".
واختتم البيان: "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون".
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