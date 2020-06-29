كشف واستخراج 9 جثث من مقبرة جماعية جديدة في ترهونة الليبية

تمكنت هيئة البحث والتعرف على المفقودين، التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، من كشف واستخراج 9 جثث جديدة من أحد المواقع التي يشتبه بوجود مقابر جماعية فيها بمدينة ترهونة.

وجاء في بيان أصدرته الهيئة، اليوم الأحد، أن الفرق التابعة

لها ما زالت مستمرة في تمشيط كافة المواقع التي يشتبه بأنها تضم مقابر جماعية.

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ويوم الاثنين الماضي، قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، إن اكتشاف 11 مقبرة جماعية

في ترهونة (تبعد عن العاصمة طرابلس 95 كم إلى الجنوب الشرقي) قد يشكل "دليلا على جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية".

ودعت بنسودا "السلطات الليبية إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية مواقع المقابر الجماعية وتأمينها، وضمان أن تتم جميع الإجراءات المتخذة في هذا الصدد على نحو لا يخل بالتحقيقات المستقبلية".