الاتحاد الأوروبي يدعو بريطانيا للكشف عن سياسة المساعدات الحكومية

دعا الاتحاد الأوروبي يوم الأحد، بريطانيا للكشف عن سياسة المساعدات الحكومية وفقا لموقع روسيا اليوم.

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" اليوم، أن بروكسل دعت بريطانيا إلى الكشف عن سياسة المساعدات الحكومية بعد

خروجها من الاتحاد.

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وقالت بروكسل إن افتقار بريطانيا إلى خطة عامة لنظام الدعم المحلي قد يعرقل محادثات العلاقات في المستقبل.

وكان مفاوض الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه، قد قال في وقت سابق إن بريطانيا لم تشارك حتى الآن فيما طرحه الاتحاد الأوروبي بشأن المساعدات الحكومية ومصائد الأسماك في جولات المفاوضات السابقة التي جرت في الغالب عبر مكالمات الفيديو بسبب القيود التي يفرضها فيروس كورونا.