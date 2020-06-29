أعلن حزب العدالة التركماني في العراق، اليوم الأحد، وفاة رئيسه أنور حميد بيرقدار، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد وفقا لموقع روسيا اليوم. روسيا اليوم. وكان بيرقدار قد شغل منصب ممثل التركمان في لجنة المادة 140 من الدستور العراقي، بمحافظة كركوك شمالي البلاد. العراقي، بمحافظة كركوك شمالي البلاد. ونعى رئيس مجلس النواب العراقي الأسبق، أسامة النجيفي، وفاة بيرقدار، وقال إنه "يبتهل إلى الله عز وجل أن يحيطه بعنايته ويسكنه فسيح جناته".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة رئيس حزب سياسي عراقي بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.