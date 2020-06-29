الصحة العالمية : أكثر من 189 ألف إصابة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، تسجيل أكثر من 189 ألف إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد عبر العالم خلال الـ 24 ساعة الأخيرة وفقا لموقع روسيا اليوم.

وبحسب الإحصاءات الأخيرة للمنظمة، فقد وصل إجمالي عدد المصابين بكورونا في العالم إلى 9843073، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 495760 حالة

بعد تسجيل 4612 وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وكانت المنظمة التي تعتمد إحصاءاتها على المعطيات الرسمية المقدمة من قبل الحكومات، قد أعلنت، أمس السبت، عن تسجيل 179316 حالة إصابة و6866 حالة وفاة جديدة في العالم منذ يوم الجمعة الماضي.

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وبحسب المنظمة، فتبقى الأمريكتان الشمالية والجنوبية في المنطقة الأكثر تضررا من أزمة كورونا 4933972 إصابة، 241931 وفاة). وتليها أوروبا (2656437 إصابة، 196541 وفاة). وتأتي منطقة شرق المتوسط في المرتبة الثالثة (1024222 إصابة، 23449 وفاة).

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا (2452048 حالة).

وتليها البرازيل (1274974 حالة)، وروسيا (634437 حالة)، والهند (528859 حالة)، وبريطانيا (310254 حالة)، وبيرو (272364 حالة)، وتشيلي (267766 حالة)، وإسبانيا (248469 حالة)، وإيطاليا (240136 حالة)، وإيران (220180 حالة).