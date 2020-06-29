تشاكويرا رئيسا لملاوي

أدى زعيم حزب المؤتمر الملاوي المعارض، لازاروس تشاكويرا، اليمين الدستورية ليصبح الرئيس السادس لبلاده. وحصل تشاكويرا 65 عاما، على 58.57%من الأصوات، متغلبا على الرئيس بيتر موثاريكا 80 عاما، من الحزب التقدمي الديمقراطي، الذي شغل المنصب منذ عام 2014. وفي خطاب التنصيب، دعا تشاكويرا إلى المصالحة، وتعهد بمحاربة الفساد قائلا: «لتنعم ملاوي بالسلام والازدهار».
وتأتي هذه النتيجة بعد انتخابات رئاسية ثانية تم إجراؤها بعدما أبطلت المحكمة العليا فوز موثاريكا في انتخابات رئاسية متنازع عليها جرت في
مايو من عام 2019.
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