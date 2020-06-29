100 قتيل في انفجار ألغام بطرابلس

أفادت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، الأحد، بأن الألغام المضادة للأفراد التي زرعت في أحياء جنوبي طرابلس أسفرت عن أكثر من 100 قتيل وجريح بينهم عدد كبير من المدنيين، وذلك منذ انتهاء المعارك على أبواب العاصمة الليبية. اضطرت قوات المشير خليفة حفتر إلى الانسحاب نحو معاقلها في جنوبي البلاد وشرقها بعد إخفاق هجومها على طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني الليبية التي تعترف بها الأمم المتحدة. اتهمت حكومة الوفاق والأمم المتحدة ومنظمة هيومن رايتس ووتش القوات المذكورة بأنها خلفت وراءها حقولا من الألغام في الضواحي الجنوبية للعاصمة. وقالت بعثة الأمم المتحدة في بيان: إن «ألغاما وعبوات ناسفة أخرى داخل المساكن أو في جوارها» خلفت «أكثر من 100 ضحية في صفوف المدنيين وطواقم نزع الألغام» منذ انتهاء المواجهات بداية يونيو، من دون أن تحدد عدد القتلى والجرحى.



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