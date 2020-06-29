إحباط مخطط إرهابي بالأردن

أفادت محكمة أمن الدولة الأردنية، أن أفراد الخلية الذين قبض عليهم في مطلع العام الحالي، كانت مخططاتهم استهداف كنيسة ومحل تجاري في العاصمة الأردنية عمان باستخدام أسلحة نارية، مبينة أن المتهمين الأربعة حاولوا الالتحاق بعناصر التنظيمات الإرهابية في سورية، إلا أن محاولتهم باءت بالفشل.
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